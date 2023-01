ASSE - Mercato : un transfert attendra, les Verts loupent une indemnité

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Les supporters de l'ASSE ne l'ont vu quelques minutes. Dans un stade vide, lors d'une déroute en L2, lorsque les Verts s'étaient inclinés dans le chaudron face au Havre sur le score de 6-0. Noah Raveyre avait alors remplacé Etienne Green, expulsé, comme deux autres joueurs stéphanois.

Depuis ? Le néant. Et pour cause, le jeune gardien de 17 ans a refusé de prolonger à l'ASSE et s'est vu indiquer le chemin des U19 pour de simples entraînements. Alors qu'il devait rejoindre le Milan AC cet hiver, Le Progrès nous annonce que Raveyre va aller jusqu'au bout de son contrat, en juin prochain, et prendra libre la direction du club italien.

L'ASSE ne touchera que des indemnités de formation. Pas de transfert.