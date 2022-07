ASSE - Mercato : le transfert d'Yvann Maçon fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Ce serait bien de le garder

« S'il est l'un des rares joueurs de l'effectif à avoir déjà eu une offre sur ce Mercato, l'ancien Dunkerquois ne me paraît pas l'élément prioritaire à céder cet été. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'estime que son profil de bon contre-attaquant se marie bien au jeu prôné par Laurent Batlles. Dans le 3-6-1 stéphanois, les pistons sont presque des ailiers et Maçon, plus qu'un Palencia ou un Gabriel Silva, a le profil du poste.

Le deuxième point qui me fait dire qu'il est plus intéressant de garder Yvann Maçon que de le vendre est le paramètre comptable. Visiblement, l'offre de Brest était de 2 M€ et l'ASSE en espérait le double. Compte-tenu de ses deux dernières saisons, émaillées de blessures à répétition, Maçon ne vaut en effet pas plus. Transfermarkt le valorise à 4,5 M€ quand le CIES le valorisait entre 2 et 4 M€ quand l'ASSE était encore sur leur base de données. Pour un joueur de 23 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025, cela reste modeste.

On dit souvent qu'il faut un an à un joueur victime d'une rupture des ligaments croisés pour revenir à son niveau. Je pense que l'on reverra le vrai visage d'Yvann Maçon – celui qui nous avait enthousiasmé à l'été 2020 – sur la saison à venir. Encore plus épanoui dans un système de jeu réclamant davantage qu'il use de sa qualité de débordement plutôt que de son repli défensif. Je le garderais pour tenter ce pari en sachant qu'à l'été 2023 il lui restera encore deux années de contrat et, à ce moment-là, il sera temps de le vendre... »

Alexandre CORBOZ

Je suis partagé

« Je suis d'accord avec Alexandre sur pas mal de points. Maçon peut s'exprimer dans le système de jeu de Batlles, il peut se relancer après une dernière saison très décevante. Le Guadeloupéen avait flambé à son arrivée il y a bientôt deux ans, à gauche, avec Puel. Il avait notamment marqué un superbe but à Nantes et avait intégré l'équipe de France Espoirs avant de se blesser au genou. Depuis son retour à la compétition, il n'a pas retrouvé son niveau, mais j'ai trouvé que Puel avait très mal géré son cas et je veux bien croire qu'il va rebondir, qu'il peut sortir une belle saison s'il reste à l'ASSE. Buteur contre Evian, il a envoyé un signal positif. Maintenant, les offres sont là, avec la possibilité pour le club de booster un peu ses finances. Une première proposition de Brest à hauteur de 2 M€ aurait été refusée. A raison, je pense, car il me semble que Maçon vaut plus, et que sa cote pourrait vite remonter s'il reprenait le cours de sa progression. Mais en cas d'offre aux alentours de 3-4 M€, peut-être serait-il préférable d'ouvrir la porte, surtout si c'est la volonté du joueur... »

Laurent HESS