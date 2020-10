ASSE – Mercato : Le transfert de Fofana cache un gros mystère à plus de 60 millions d'Euros !

Il y a deux ans, l'ASSE s'était séparée de Rafik Allaf, son recruteur dans le Sud de la France. Allaf avait pourtant été à l'origine des arrivées dans le Forez de joueurs comme Bafé Gomis, Josuha Guilavogui, Eric Bauthéac, Mahdi Camara, Bilal Benkhedim... et Wesley Fofana. C'est en effet lui qui avait réussi à faire venir Fofana à l'ASSE alors qu'il évoluait à Air Bel, à Marseille, au nez et à la barbe de l'OM, Bordeaux et Monaco, également intéressé par le défenseur. Après son licenciement, Allaf a saisi les Prud'hommes. Qui ont tranché en sa faveur, obligeant le club forézien a lui verser des indemnités. Lesquelles sont évidemment très loin des 40 M€ de la vente historique de Fofana..

Allaf : « Je suis content et fier d’être à l’origine du plus gros transfert du club »

« Je suis content et fier d’être à l’origine du plus gros transfert du club. J’ai dû partir de l'ASSE il y a deux ans à cause d’un motif complètement surréaliste. Vu l’énormité du procédé, c’est même inracontable. D’ailleurs, les Prud’hommes ont balayé l’affaire en me donnant raison », s'est contenté d'expliquer Allaf dans les colonnes du Progrès, sans en dire plus sur les raisons de son départ du Forez. Si l'ASSE connait actuellement des soucis financiers, ce n'est pourtant pas la faute du recruteur, bien au contraire. Avec Fofana (entre 35 et 40 M€), Gomis (15 M€) et Guilavogui (12 M€), Allaf a rapporté au bas mot 62 M€, en trois transferts.