ASSE - Mercato : le Vert le plus coté sur le marché est...

Comme le rapporte Le 11 Amiénois, l'ASSE, lanterne rouge de Ligue 2 après 15 journées disputées, a l'effectif le plus côté de l'anti-chambre de la Ligue 1 (33,2 millions d'euros) devant les Girondins de Bordeaux (32,1 millions d'euros) et Metz (30,3 millions d'euros), selon les estimations de Transfermarkt.

Concernant les joueurs, c'est Etienne Green (5 millions d'euros), relégué deuxième gardien derrière Matthieu Dreyer depuis deux mois, qui a la plus grande valeur marchande de l'effectif de Laurent Battles. Suivent Saidou Sow (3,5 millions d'euros) et Mathieu Cafaro (3 millions d'euros), qui complètent le podium devant Jean-Philippe Krasso (2,5 millions d'euros).

Pour résumer

Malgré qu'il ne soit plus titulaire dans les cages stéphanoises, Etienne Green est le joueur de le plus bankable de l'effectif de l'AS Saint-Etienne devant Saidou Sow et Mathieu Cafaro.