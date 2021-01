ASSE - Mercato : le Zamalek et un ancien de l'OM mettent un terme au feuilleton Mohamed

Ça tourne au grand n'importe quoi, cette histoire Mostafa Mohamed et il faut bien reconnaître que l'AS Saint-Etienne n'y est pas pour grand-chose. Le Zamalek change de discours à intervalles trop rapprochés pour pouvoir y comprendre quelque chose. Ainsi, hier soir, nous avions relayé le fait que le grand club cairote était disposé à reprendre les discussions avec les Verts pour son attaquant Mostafa Mohamed, à condition que ceux-ci présentent des excuses officielles suite aux accusations de Roland Romeyer à l'encontre des intermédiaires de ce dossier.

Mohamed aurait dit à Mido qu'il restait

Une version finalement démentie du côté égyptien, quelques heures plus tard ! Essam Salem, porte-parole officiel du Zamalek, a déclaré sur la chaîne du club que les dirigeants du vice-champion d'Afrique ne négocieront plus avec Saint-Etienne à l'avenir. Qu'il y ait un rapprochement côté Stéphanois avec un éclaircissement des propos de Romeyer ne changera donc rien à l'affaire.

Et histoire d'enfoncer le clou, l'éphémère attaquant de l'OM Mido, formé au Zamalek, qui a joué à deux reprises durant sa carrière avant d'y entraîner, a déclaré : "Mostafa Mohamed m'a dit qu'il allait à nouveau se concentrer sur le Zamalek et tout donner pour l'équipe". Côté égyptien, on a donc mis un terme à ce feuilleton. Mais on ne jurerait pas que ce soit définitif…