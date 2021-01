ASSE - Mercato : le Zamalek prend un coup de pression pour Mostafa Mohamed

Cette fois, et il faut tout de même se méfier de tout..., pas d'annonce retentissante. Ni de compte twitter spécialisé dans le mercato qui dit tout et son contraire au sujet de l'attaquant du Zamalek, Mostafa Mohamed, longtemps annoncé à l'ASSE, mais qui, et selon les dernières nouvelles, devrait plutôt rejoindre le club turc du Galatasaray.

On le sait, les dirigeants du club égyptien n'ont jamais pardonné ses déclarations à Roland Romeyer, l'un des deux présidents du club stéphanois. On le sait également, le Zamalek a toujours privilégié l'offre du Gala plutôt que celle de l'ASSE. Une offre désormais connue puisqu'il s'agirait d'un prêt de 18 mois pour 2 millions de dollars et une option d'achat fixée à 4. Ce qui ferait donc 6 millions de dollars pour le buteur égyptien.

Si le joueur, lui, avait une préférence pour la Ligue 1, certains Egyptiens mettent déjà en garde les dirigeants du Zamalak dans le dossier. Assurant qu'ils pourraient commettre une erreur. Ainsi, et c'est le site ZamalekNews qui relaie l'information, un riche industriel égyptien, Maged Samy, ingénieur de formation et président du club de Wadi Degla, vient de mettre en garde ses collègues dirigeants. Selon lui, les clubs turcs ne sont pas de bons payeurs et ne s'acquittent pas toujours de leurs dettes.

Reste à savoir si le Zamalek a déjà obtenu des garanties quant aux 4 millions de dollars de l'option d'achat. Ou si le montage pour la transaction est moins intéressant pour le Zamalek mais qu'il permet de ne pas faire le deal avec l'ASSE en raison des propos de Roland Romeyer.