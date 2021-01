ASSE - Mercato : le Zamalek rejette finalement la dernière offre des Verts pour Mohamed

Non, non, vous ne rêvez pas : en moins d'une heure, deux informations totalement contradictoires ont fait rebondir le dossier Mostafa Mohamed. En début de soirée, le compte Twitter Sainté Inside a annoncé que le Zamalek avait accepté la dernière offre de l'ASSE pour l'attaquant, à savoir payer les 5 M€ d'indemnité en une seule fois. La même source indiquait que le joueur allait prendre l'avion ce soir ou demain pour le Forez. Mais le présentateur de la chaîne officielle du Zamalek contredit totalement cette version.

Les Verts avaient aussi proposé 20% de la revente

Khaled El-Ghandour confirme que l'AS Saint-Etienne a proposé hier mardi au Zamalek de payer les 5 M€ en cash. Il révèle également que les Verts avaient accepté de donner 20% d'une future vente au géant cairote, plus divers bonus qui pouvaient faire grimper la facture jusqu'à 6 M€. Mais que cette offre avait une fois de plus été rejetée par une partie des dirigeants.

Cette nouvelle aurait provoqué la colère de Mostafa Mohamed, qui a refusé de s'entraîner ce mercredi. Le Zamalek confirme que les négociations avec Saint-Etienne sont définitivement enterrées. Et que celles avec Galatasaray sont reportées en raison de l'attitude du joueur ce mercredi. On serait tenté de dire qu'il s'agit de l'épilogue du feuilleton Mohamed. Mais au rythme où succèdent les annonces contradictoires, on n'est plus sûr de rien…