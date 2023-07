ASSE - Mercato : Leautey fait un pas de plus vers Saint-Étienne

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

La succession de Niels Nkounkou pourrait se préciser très prochainement à l’ASSE. Depuis plusieurs jours, le nom d'Antoine Leautey revient avec insistance, au point que le joueur d'Amiens serait la nouvelle priorité de Loïc Perrin. Problème, son club ne compte pas le lâcher cet été et aurait même consenti un effort financier pour le conserver.

Leautey aurait refusé de prolonger à Amiens !

Leautey, lui, voudrait rejoindre le Forez coûte que coûte et aurait joint les actes aux paroles. Selon le Courrier Picard, le joueur de 27 ans aurait ainsi purement et simplement refusé une prolongation du SCA pour montrer sa détermination à rejoindre l’ASSE cet été ! Si on est encore loin d’un bras de fer, les bases sont au moins posées.

🔁 FLASH : Antoine Leautey aurait refusé l'offre de prolongation d'Amiens.



Le joueur de 27 ans souhaite rejoindre l'ASSE.



(Courrier Picard) pic.twitter.com/KSHmrqwM0A — Actu Sainté (@actusainte) July 29, 2023

Podcast Men's Up Life