ASSE - Mercato : Leicester cible un autre joueur que Fofana, grosse tension à venir ?

Cet après-midi, l'AS Saint-Etienne va disputer la première place du championnat au Stade Rennais. Un choc au sommet inattendu mais vivifiant, notamment pour des Verts que l'on attendait pas à cette hauteur. Mais tout n'est pas rose dans la vie du club stéphanois puisque le feuilleton Fofana ne cesse de troubler sa tranquillité. Le défenseur de 19 ans est courtisé en Angleterre, par Leicester et West Ham, et il a fait savoir qu'il souhaitait rejoindre la Premier League.

L'Equipe parle de "crispation explosive" en interne

Depuis que la fameuse interview de Fofana dans laquelle il a dit qu'il serait fou de ne pas accepter les avances de Leicester, l'ASSE avant une unité de façade, les deux présidents se rangeant derrière la volonté de Claude Puel de conserver son défenseur encore un an. Mais L'Equipe assure qu'en interne, cette décision est loin de faire l'unanimité : « Wesley Fofana, lui, n’est pas encore sûr de débuter le match. Le transfert ou non du défenseur central pour une somme record crée, en interne, une crispation potentiellement explosive ». Le quotidien explique d'ailleurs que la situation est "désormais tendue" entre le Marseillais et son coach…

Par ailleurs, le Leicester Mercury assure que les Foxes, conscients qu'il sera très difficile de convaincre l'ASSE de lâcher Fofana, se sont tournés vers James Tarkowski (Burnley). Exactement comme West Ham l'avait fait après avoir lorgné Fofana et avoir également reçu une fin de non recevoir. Leicester proposerait 35 M€ pour Tarkowski. Mais Burnley a déjà refusé 40 M€ de la part des Hammers. Ces négociations prouvent en tout cas que le LCFC met petit à petit de côté la piste Fofana. Pour le plus grand bonheur de Claude Puel et des supporters verts.