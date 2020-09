ASSE - Mercato : Leicester continue son forcing pour Fofana !

La journée de samedi a constitué des montagnes russes pour Wesley Fofana. Dans la journée, le défenseur de 19 ans a appris que les ultras de l'ASSE avaient accroché une banderole aux grilles du centre Robert-Herbin pour fustiger sa volonté de rejoindre Leicester. Le Marseillais avait en effet déclaré quelques jours plus tôt dans L'Equipe qu'il serait fou de ne pas accepter l'offre des Foxes.

Mais en début de soirée, Claude Puel a fait fi de la pression et a titularisé son jeune défenseur face au RC Strasbourg. D'abord fébrile, Fofana est monté en puissance, résistant bien aux assauts alsaciens malgré quelques sautes de concentration. Alors qu'il s'apprête à affronter l'OM, club de sa ville natale, le défenseur ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Les présidents de l'ASSE préfèreraient le vendre pour renflouer les caisses, Claude Puel s'y oppose fermement.

Leicester en contact permanent

Selon Foot Mercato, Leicester ne lâcherait pas prise. Le manager des Foxes, Brendan Rodgers, et son adjoint, Kolo Touré, sont en contact permanent avec le Stéphanois. Le média assure que celui-ci aurait toujours autant envie de rejoindre la Premier League et espère que la situation évoluera dans son sens d'ici le 5 octobre, jour de la clôture du marché. D'ailleurs, il suit Leicester et ses meilleurs joueurs sur les réseaux sociaux…

Quelle que soit l'issue de ce feuilleton, elle laissera des traces à Saint-Etienne : soit Claude Puel aura vu partir l'un de ses meilleurs éléments contre sa volonté, soit Wesley Fofana restera contre son gré.