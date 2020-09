ASSE - Mercato : Leicester passe la vitesse supérieure pour Fofana !

Bien que présent à Nantes hier, Wesley Fofana (19 ans) a passé son après-midi en tribune. Suppléé sur la pelouse par Harold Moukoudi, le défenseur central des Verts a suivi le match en compagnie d’une poche de glace sur le genou gauche.

« Wesley avait mal à son genou et dans l’enchaînement des matches, c’était difficile. Donc, il n’était pas apte ce soir », a expliqué Claude Puel au coup de sifflet final. Selon L’Équipe, l’avoir vu effectuer le déplacement en Loire-Atlantique, le second en trois jours après celui de jeudi à Marseille (2-0), pour ne même pas figurer sur la feuille de match, interpelle tout de même. D’autant que Leicester est loin d’avoir lâché l’affaire.

En effet, et selon Sky Sports, il y a quelques minutes, les dirigeants des Foxes auraient récemment entamé les discussions avec les dirigeants de l'ASSE. Une information à prendre avec des pincettes, tant l'ASSE semble, jusqu'à présent, assez ferme sur le dossier. Toujours selon le média anglais, Leicester refuserait, du moins pour le moment, de s'aligner sur les 29 millions d'euros demandés par les Verts, plus divers bonus. Mais les discussions se poursuivraient.

Le dossier, comme on pouvait l'imaginer, est donc loin, très loin d'être terminé.

