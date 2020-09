ASSE - Mercato : Leicester bouillant sur Wesley Fofana, ce serait du vent !

Plusieurs jours, et même des semaines, que l'ASSE s'illustre au coeur du mercato. Non pas pour son recrutement, au grand dam de ses supporters, mais en raison des dizaines de rumeurs, presque quotidiennes, qui concernent certains éléments de Claude Puel. Outre M'Vila, Khazri et Boudebouz, annoncés sur le départ mais toujours dans le Forez, Denis Bouanga et Wesley Fofana sont, paraît-il, suivis avec attention par de nombreuses écuries européennes.

Au sujet de Fofana, ce sont les Foxes de Leicester qui sont évoqués. Au même titre, d'ailleurs, que le Milan AC, où Fofana était allé violistes les installations il y a plusieurs mois, ou encore le RB Leipzig. Vérification faite, et la presse anglaise ne se prive jamais d'en informer ses lecteurs, Leicester ne serait jamais passé à l'offensive au cours des dernières semaines. Et pour cause, comme le rapporte le Daily Mail, le club entraîné par Brendan Rodgers n'a aucune intention de faire monter les enchères, échaudé par un montant de 25 millions d'euros qu'il juge trop élevé.

Et le Mail de souligner également que les Foxes viennent déjà d'investir une telle somme sur le latéral belge, Timothy Castagne, acheté à l'Atalanta Bergame pour...25 millions d'euros.