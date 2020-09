ASSE - Mercato : Leicester va revenir à la charge pour Fofana avec une offre irrésistible

Le fighting spirit est un art de vivre en Grande Bretagne, qu’il soit sur un rectangle vert ou dans la vie courante. Leicester est en train de le démontrer dans le dossier Wesley Fofana. Après avoir essuyé deux échecs pour recruter le défenseur central de l’ASSE (19 ans), les Foxes sont revenus à la charge cette semaine avec une offre de 32 millions d’euros !

Le refus stéphanois a été le même mais il n’a pas refroidi le club anglais. Si L’Équipe explique que l'AC Milan et le RB Leipzig devraient revenir à la charge, Leicester reste en pole et a une idée derrière la tête. « À défaut d'accepter de laisser Fofana un an en prêt - ce qui changerait tout aux yeux des dirigeants stéphanois -, le club anglais pourrait inclure un défenseur international dans la transaction », indique le quotidien sportif.

Ndidi absent pendant 12 semaines à Leicester ?

Pour ne rien arranger aux affaires de Puel, Brendan Rodgers est pressé de recruter son défenseur puisqu’il vient de perdre sur blessure le roc nigérian Wilfried Ndidi (23 ans)... possiblement absent pendant 12 semaines !