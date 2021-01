ASSE - Mercato : Léo Lacroix retrouve un club (Officiel)

On vient tout juste de l'apprendre. Partir l'été dernier de l'ASSE, sans jamais s'y être imposé, l'international suisse Léo Lacroix vient de s'engager avec le FC Sion. Et ce jusqu'au mois de juillet 2022. L'ancien défenseur des Verts, en plusieurs saisons, n'aura participé qu'à 31 rencontres de Ligue 1, prêté au cours de son bail dans le Forez au FC Bâle et à Hambourg.

