ASSE – Mercato : les 3 freins à la piste Simeon Nwankwo (Crotone)

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

La concurrence est importante

Un joueur qui marque autant en Série A que Ciro Immobile, cela attire forcément les regards. Comme évoqué par TuttoMercatoWeb, le Bétis Séville et Brighton sont sur les rangs. Sky Italia évoquait récemment un intérêt très marqué de la Lazio de Rome pour « Simy » alors que d'autres sources évoquent des intérêts du côté du Genoa, de la Sampdoria, de l'Udinese et même du Milan AC.

Saint-Etienne n'a pas les moyens

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Simeon Nwankwo ne sera pas retenu par Crotone cet été... Mais il ne sera pas libéré pour autant. Selon plusieurs sources, il faudra débourser au moins 6 M€ pour racheter sa dernière année de contrat et un club anglais (Brighton?) aurait même déjà dégainé une première proposition. Cet été, l'ASSE ne disposera d'aucun moyen pour recruter alors imaginer les Verts sortir un tel montant est illusoire... Même pour la denrée rare qu'est un buteur. Le constat est d'autant plus vrai que ce montant ne comprend pas le salaire du Super Eagle.

Son profil ne colle pas au projet

Certes l'ASSE cherche un « n°9 » plus efficace qu'Anthony Modeste. Certes, le géant Simeon Nwankwo (1m98) offre un profil attractif du haut de ses 40 buts en deux saisons de Série B puis de Série A. Malheureusement, cela s'arrête là. Le projet stéphanois ne prévoit pas de recrutement de joueurs chevronnés ne connaissant pas la Ligue 1 et sans aucune perspective de revente. A 29 ans, le Nigérian a passé l'âge limite des recrues estampillées Puel. En prime, sa participation à la prochaine CAN en janvier est un problème supplémentaire pour l'ASSE qui compte déjà deux offensifs potentiellement absents à cette période (Bouanga, Khazri).