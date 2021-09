ASSE - Mercato : les 4 raisons ayant incité les Verts à recaler Mostafa Mohamed

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'hiver dernier, le feuilleton Mostafa Mohamed s'était étiré de l'ouverture à la clôture du mercato, avec un point culminant qui avait été l'interview de Roland Romeyer à la télévision égyptienne. Après ça, vexée, la direction du Zamalek avait tout fait pour envoyer son joueur ailleurs que dans le Forez. Et c'est ainsi que l'attaquant avait été prêté à Galatasaray. Mais le Cim Bom n'a pas levé l'option pour le joueur, qui a donc été proposé un peu partout cet été, notamment à Saint-Etienne !

Mais les Verts ont refusé, et ce pour plusieurs raisons, comme l'explique le site Peuple Vert. La première, c'est que l'entourage de Mohamed est toujours le même, ce qui rend très compliqué les négociations. La deuxième, c'est qu'il est toujours sous contrat avec le Zamalek et le géant cairote a une dent contre l'ASSE. La troisième, c'est que le joueur, après de bons débuts en Turquie, a plongé. La quatrième, liée à la troisième, c'est que Mostafa Mohamed n'était pas accompagné de sa famille en Turquie et qu'il aurait bien profité des nuits stambouliotes. Bref, pas le genre de profil apprécié par Claude Puel. Surtout qu'on ajoutera une cinquième raison : les finances stéphanoises sont exsangues !

🚨 Mercato Info PVfr : Ce qui a poussé les Verts à ne pas insister pour Mostafa Mohamed - https://t.co/5WOLTSsCO2 - Foot - ASSE - Actualité - https://t.co/VF5wNLlXfg #ASSE #MERCATO pic.twitter.com/t1AvIeVyYu — Peuple-Vert.fr © (@peuplevert) September 5, 2021