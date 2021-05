ASSE - Mercato : les agents de Khazri prospecteraient en Turquie

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Même s'il a été un personnage central de la bonne deuxième partie de saison de l'AS Saint-Etienne, même s'il a inscrit des buts très importants à Angers, à Nîmes ou un triplé contre Bordeaux, Wahbi Khazri devrait se voir indiquer la porte de sortie cet été. Comme il y a un an. Son salaire, le plus important du club, pèse trop sur des finances dans le rouge. Et cette fois, il ne lui reste plus qu'un an de contrat, ce qui rend nécessaire son départ afin que les Verts récupèrent une légère indemnité.

Contact avec Basaksehir

Les agents du Tunisien seraient déjà à l'œuvre pour lui trouver un nouveau point de chute. Un média turc assure qu'ils auraient pris contact avec Basaksehir, champion national 2020 et qui a beaucoup fait parler de lui à l'automne après l'arrêt de son match contre le PSG en Champions League en raison de prétendus propos racistes tenus par le 4e arbitre à l'encontre de Demba Ba. Le média ne précise cependant pas si Basaksehir est intéressé par l'attaquant de 30 ans.

De même, la volonté de Khazri concernant son avenir n'est pas connue. Il y a un an, alors que l'ASSE s'évertuait à lui trouver un autre club, lui n'avait pas voulu bouger car ses enfants étaient scolarisés à Saint-Etienne et qu'il ne voulait pas chambouler le quotidien de sa famille, surtout en pleine épidémie. A-t-il changé d'avis un an plus tard ?