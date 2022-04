ASSE - Mercato : les bons plans des fins de contrat (1/2)

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

PSG, OM, OL, Monaco : des joueurs intouchables pour les Verts

Dans les très gros clubs, il y a bien quelques joueurs en fin de contrat (Mbappé, Di Maria, Kamara, Denayer, Sidibé, Fabregas)... Mais ils sont pour la plupart beaucoup trop chers pour l'ASSE. Piqué par le relatif échec d'un Adil Aouchiche, il est assez peu probable que les Verts se lancent dans les dossiers Xavi Simons ou Ismaël Gharbi (PSG), deux paris qui promettent d'être onéreux pour les clubs prêts à les tenter...

Lille : Ben Arfa, la dernière chance

Au LOSC, plusieurs cadres sont en fin de contrat (Fonte, Yilmaz) mais difficile de les imaginer dans le Forez. Difficile également de penser à la possibilité de faire signer l'excellent milieu portugais Xeka (27 ans) que l'on dit très gourmand au niveau de ses exigences salariales. En fin de contrat et déjà âgé (33 ans), Jérémy Pied n'a pas un profil très sexy même s'il faudra sans doute trouver un latéral droit pour concurrencer Yvann Maçon. Un nom qui a souvent été associé à l'ASSE peut en revanche revenir : celui d'Hatem BEN ARFA (35 ans) qui ne sera pas conservé après une n-ième embrouille avec son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Saint-Etienne est l'un des rares grands noms du football français qui ne l'a pas relancé... On l'imagine cependant assez mal.

Nice : un Sacko suivi de longue date

Prometteur à ses débuts au RC Strasbourg, Ihsan SACKO (24 ans) marque le pas au Gym où il s'est perdu au fil de ses prêts successifs. Reste que le milieu offensif est encore relativement jeune et connu des recruteurs stéphanois qui le visaient avant son départ d'Alsace. Un pari à tenter ?

Rennes : un Martin à pêcher

Au Stade Rennais, on a bien quadrillé les contrats des joueurs. Néanmoins deux profils intéressants vont se retrouver sur le marché : le défenseur et milieu défensif Jérémy GELIN (24 ans), victime d'une rupture des ligaments croisés avec l'équipe de France Olympique l'été dernier et qui va chercher à se relancer, et Jonas MARTIN (31 ans), qui ne sera pas conservé dans le cœur du jeu. L'ancien Montpelliérain et Strasbourgeois pourrait être une bonne option.

RC Lens : les Sang et Or ne lâchent rien

Fruit d'une gestion bien anticipée, le Racing n'a quasiment aucun joueur sous contrat l'été prochain et aucun susceptible d'intéresser les Verts. Seuls deux joueurs proches de la retraite (Yannick Cahuzac et Jean-Louis Leca) garniront le marché des joueurs libres l'été prochain.

FC Nantes : le retour de la rumeur Coulibaly ?

Chez les Canaris, trois éléments de l'équipe première arrivent sur le marché des joueurs libres. S'il faudra faire avec la concurrence de clubs turcs, Kalifa COULIBALY (30 ans), dont le nom a circulé à Saint-Etienne en janvier, sera sur le marché. Bien qu'il a connu quelques gros soucis de santé et est quasiment à l'arrêt depuis deux ans, Jean-Kévin AUGUSTIN est encore jeune (24 ans). La relance d'un potentiel entrevu au PSG peut-elle s'envisager ? Au poste de milieu offensif, Roli PEREIRA DE SA (25 ans) est également disponible...

Bordeaux : la tentation Costil pour remplacer Bernardoni

Gardien chevronné et international, Benoît COSTIL (34 ans) pourrait être un bon coup à faire même si sa priorité va vers un retour en Bretagne. Si beaucoup de joueurs devraient quitter la Gironde en cas de relégation, Gérard Lopez a majoritairement négocié des prêts d'un an avec option d'achat. Tous ces joueurs rentreront dans leurs clubs. De réellement libre, il restera l'ancien lyonnais Marcelo (34 ans), un désastre depuis son arrivée à Bordeaux, le vétéran Jimmy Briand (36 ans) et le jeune ailier Amadou Traoré (20 ans). Pas de quoi sauter au plafond donc...

