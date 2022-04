ASSE - Mercato : les bons plans des fins de contrat (2/2)

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

RC Strasbourg : l'option Waris

Anthony Caci (24 ans) ayant choisi de rejoindre Mayence (D1 allemande) l'an prochain, il ne reste plus que deux joueurs libres en Alsace : Sanjin PRCIC (milieu, 28 ans) et Majeed WARIS (attaquant, 30 ans). Le milieu bosnien, qui joue régulièrement (27 apparitions TTC), devrait prolonger. C'est moins sûr pour le Ghanéen, barré par la concurrence du trio Ajorque – Diallo – Gameiro.

Montpellier : des couloirs à saisir !

Du côté du MHSC, on a du mal à prolonger ses latéraux : Ambroise OYONGO (30 ans), Junior SAMBIA (25 ans) et Mihailo RISTIC (26 ans) sont tous en fin de contrat. Reste que les deux derniers ont la cote et sont assez gourmands au niveau salarial pour un Laurent Nicollin qui a renoncé à les faire prolonger...

Angers : vers une nouvelle « dalle angevine » pour Sainté

Cet hiver, l'ASSE a profité de son amitié avec Xavier Thuilot, directeur général délégué du SCO, pour ficeler les prêts de Paul Bernardoni et Sada Thioub. Le club du Maine-et-Loire en grande difficulté financière, de nombreux cadres angevins arrivent en fin de contrat et peuvent faire office de renforts potentiels pour les Verts. On pense notamment aux irréprochables Romain THOMAS (33 ans), Vincent MANCEAU (32 ans) et Ismaël TRAORE (35 ans) en défense, à l'excellent Thomas MANGANI (34 ans) au milieu, aux gauchers Mathias PEREIRA LAGE (25 ans) et Pierrick CAPELLE (34 ans) ou encore au buteur camerounais Stéphane BAHOKEN (29 ans). Joueur le plus cher des fins de contrat, le dernier nommé n'émarge qu'à 90 000€ brut par mois. Encore accessible pour les Verts.

Metz : Boulaya pour l'après-Boudebouz ?

Si les Grenats venaient à descendre en deuxième division, de nombreux contrats courts prendraient fin. Parmi les plus intéressants, on retrouve le brésilien JEMERSON (29 ans), le camerounais Jean-Armel KANA-BIYIK (32 ans), les milieux Ibrahim AMADOU (28 ans) et Amadou MBENGUE (20 ans), le milieu offensif algérien Farid BOULAYA (29 ans) et l'ailier sénégalais Opa NGUETTE (27 ans). Thomas Delaine (latéral gauche, 30 ans) a, de son côté, déjà choisi de s'engager librement avec le RC Strasbourg.

Lorient : Houboulang Mendes, le poisson à ferrer

Chez les Merlus, on doit trancher sur les cas des vétérans Fabien Lemoine (35 ans), Jérémy Morel (38 ans) et Jérôme Hergault (36 ans). Des joueurs aujourd'hui trop âgés pour signer à l'ASSE. En revanche, il y a un élément très intéressant à récupérer à Lorient : le latéral droit Houboulang MENDES (23 ans) qui a refusé la dernière offre de prolongation du club breton.

Brest : RAS en Armorique

Peu de joueurs intéressants à récupérer au SB29. Paul Lasne et Julien Faussurier ont déjà la trentaine bien tassée et sortent tous deux d'une année compliquée par les blessures. Même s'il est lui aussi beaucoup passé par la case infirmerie, Denys BAIN est un peu moins âgé (28 ans) et peut, à la rigueur, être vu comme un joueur de complément. Difficile cependant y voir un profil pour l'ASSE. Youcef Belaïli, qui n'a signé que jusqu'à la fin de saison, peut être une option mais l'Algérien dispose d'une option de deux saisons supplémentaire que le SB29 devrait lever sitôt le maintien acquis.

Reims : Konan, la piste idéale pour remplacer Trauco

Si l'ASSE cherche un défenseur solide et expérimenté, Yunis ABDELHAMID (34 ans) est disponible mais son salaire rémois est important (80 000€ par mois). Autres options intéressantes dans l'effectif d'Oscar Garcia en Champagne : les deux internationaux africains Ghislain KONAN (latéral gauche, 26 ans) et Moussa DOUMBIA (ailier, 27 ans).

Clermont : quelques bons coups à faire en Auvergne

Habitué à signer des contrats courts, le club auvergnat laisse quelques joueurs intéressants sur le marché. Akim ZEDADKA (latéral droit, 26 ans) est la piste la plus intéressante mais l'ancien Lensois devrait rejoindre le LOSC. L'international congolais Vital N'SIMBA (latéral gauche, 28 ans) est aussi une piste séduisante. S'il dispose d'une année supplémentaire en option, l'ancien marseillais Saîf-Eddine KHAOUI (26 ans) ne sera pas forcément conservé vu sa saison (16 apparitions, 2 buts TTC). A son meilleur niveau, le Tunisien – qui devrait disputer le Mondial au Qatar avec les Aigles de Carthage - peut plaire.

Troyes : Chambost le retour ?

L'attention des Verts peut se porter sur deux joueurs dans l'Aube : le champion du Monde Adil RAMI (36 ans) - qui ne raccrochera pas les crampons cet été et souhaite continuer en Ligue 1 – et surtout l'ancien pensionnaire du centre de formation Dylan CHAMBOST (24 ans), 19 apparitions avec l'ESTAC cette saison (1 passe décisive). Un joueur justement apprécié par Laurent Batlles qu'on dit candidat au banc de l'ASSE cet été...

