ASSE Mercato : le jackpot touché par Kilmer Sports grâce au Real Madrid ?

Le transfert de William Saliba à Arsenal revient au goût du jour à l’ASSE. Et pour cause, cette opération d’envergure, actée en 2019, pourrait encore rapporter gros au club ligérien. Si les Verts communiquent à l'époque sans donner les contours du deal – de l’ordre de 30 millions d’euros plus des bonus - Peuple Vert a mis les mains dans le cambouis et se rappelle que Huss Fahmy, à l’époque chez les Gunners et désormais à l’ASSE, avait été obligé d’inclure un pourcentage à la revente avoisinant les 20% sur la plus-value.

Estimé à 80 millions d’euros, il se trouve que le départ de Saliba se fait de plus en plus pressant… au Real Madrid. Selon le journaliste espagnol Pablo Gallego, qui œuvre au Journal du Real, la Casa Blanca lorgne le défenseur international tricolore (23 ans) depuis des années et serait prêt à passer à l’action l’année prochaine pour un transfert en 2026.

Le cas échéant, il serait alors intéressant de se pencher sur l’escalade de ce transfert juteux annoncé, l’ASSE étant concernée pour des retombées financières plus que conséquentes.

Huss Fahmy avait accordé un % à la revente à l'ASSE lors du transfert de William Saliba. Le Directeur des opération des Verts pourraient bénéficier de cette clause en étant aujourd'hui dans le Forez.

