ASSE - Mercato : les clubs anglais prêts à refaire sauter la banque cet hiver pour Moueffek !

Tout d’un coup, les mots accordés par Aïmen Moueffek dans le But! Saint-Étienne de cette semaine pourraient prendre une autre dimension. Quand Laurent Hess a interrogé le polyvalent stéphanois (19 ans) sur ses équipes favorites, voici ce qu’il a répondu : « Je n'ai jamais vraiment eu d'équipe fétiche. Je regardais le Real Madrid à l'époque de Cristiano Ronaldo et surtout le foot anglais. Du coup, c'était plutôt Arsenal, Liverpool, Manchester United. »

On ne sait pas si les trois cadors anglais listés par Moueffek sont intéressés par son profil, toujours est-il que ce dernier est bel et bien étudié de l’autre côté de la Manche. « Auteur d’un début de saison remarqué (407 minutes jouées en L1), Aïmen Moueffek est suivi de près par plusieurs clubs de Premier League. Offre à venir cet hiver ? C’est bien possible », assure le compte Sainté Inside ce mercredi.

Incollable sur l’ASSE, le compte Twitter sait aussi que Moueffek ne joue plus beaucoup après son bon démarrage avec les Verts. Face au LOSC, dimanche en clôture de la 12e journée de L1 (1-1) Claude Puel n’a pas compté du tout sur lui. Peut-être ce vaste intérêt anglais pourrait-il faire bouger les lignes, dans un sens comme dans l'autre.