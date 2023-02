ASSE : les débuts de Nkounkou interpellent, ses stats aussi

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Prêté par Everton à Cardiff, Niels Nkounkou ne s'était pas imposé avec le club gallois, où il ne jouait plus. Et c'est donc à l'ASSE que l'ancien pensionnaire du centre de formation de l'OM, prêté avec option d'achat, va tenter de se relancer, à 22 ans. Une expérience qu'il n'a pas vraiment débuté du bon pied avec deux défaites lors de ses deux premières titularisations, contre Sochaux (2-3) et à Bastia (0-2). A chaque fois, le latéral gauche, très offensif, n'a pas bien tenu son couloir, laissant des boulevards derrière lui, gérant très mal la profondeur...

Aucun but et 2 passes décisives en 50 matches chez les pros

Bon contre attaquant Nkounkou ? A voir... Mais ses stats incitent plutôt à en douter puisque depuis qu'il évolue chez les pros, il n'a délivré que 2 passes décisives et n'a pas inscrit le moindre but en 50 matches, avec Everton, Cardiff et le Standard de Liège la saison dernière (25 matches, 0 but, 0 passe décisive), avant de débarquer chez les Verts. Des stats offensives qui n'ont pas dû être à l'origine de son recrutement...