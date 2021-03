ASSE – Mercato : les départs de plusieurs titulaires déjà programmés ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Un gros chantier attend encore l'ASSE cet été, avec pas moins de 10 joueurs professionnels en fin de contrat. Parmi eux, Mathieu Debuchy et Romain Hamouma n'ont aucune nouvelle des dirigeants pour une éventuelle prolongation.

Pas de prolongation en vue pour les fins de contrat, ni pour Trauco

C'est aussi le cas de Kévin Monnet-Paquet et du jeune gardien Etienne Green, les autres joueurs en fin de contrat étant les réservistes Sétigui Karamoko, Lucas Llort, Jérémie Porsan-Clémenté, et les trois prêtés : Panagiotis Retsos, Anthony Modeste et Pape Cissé.

Parmi les titulaires actuels, alors que le contrat de Miguel Trauco se termine en juin 2022, l'ASSE n'envisagerait pas de prolonger le défenseur péruvien. On semble donc s'orienter vers un transfert du joueur. Proche de rejoindre Olympiakos l'été dernier, Trauco avait décidé de rester à Saint-Etienne. Parmi les joueurs en fin de contrat en 2022, seuls les jeunes Arnaud Nordin et Aimen Moueffek ont reçu une proposition de prolongation, à ce jour.