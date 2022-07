ASSE - Mercato : les dessous du plan dégraissage des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Etienne Green (gardien, 21 ans)

Fin de contrat : 2025

Valeur Transfermarkt / CIES : 7 M€ / 2-4 M€

S'il jouissait d'une cote immense à l'issue de la saison 2020-21 où il avait été l'un des grands acteurs du maintien, l'international Espoir anglais a connu une année de la confirmation compliquée... Avant une mise au banc en janvier suite à l'arrivée de Paul Bernardoni (prêté par le SCO Angers). Moins en vue mais toujours dans le radar de clubs anglais, le natif de Colchester ne sait pas vraiment quel sera sa cote dans le projet Batlles alors les rumeurs d'arrivées de Gauthier Gallon et Jessy Moulin sont apparues. S'il est transféré, on imagine mal un transfert à plus de 5 M€ même si, avec les clubs anglais, il faut s'attendre à tout.

Yvann Maçon (latéral droit, 23 ans)

Fin de contrat : 2025

Valeur Transfermarkt / CIES : 4,5 M€ / 2-4 M€

Seul joueur de l'effectif à avoir reçu une offre dans les premiers jours du Mercato, l'ancien Dunkerquois n'était pas spécialement poussé vers la sortie. Si Laurent Batlles cherche des profils de pistons offensifs et que Maçon en fait clairement partie, la perspective de rejoindre un championnat étranger (on parle quand même du FC Porto!) pourrait avoir raison des projets du club le concernant. Avec la relégation, son départ pourrait se régler pour un peu plus de 3 M€. Une somme qui permettra quand même une petite plus-value pour un élément acheté seulement 500 000€...

Saïdou Sow (défenseur, 19 ans)

Fin de contrat : 2025

Valeur Transfermarkt / CIES : 4 M€ / 4-7 M€

Même s'il sort d'une saison très mitigée (14 apparitions, 2 buts, 1 passe décisive) et que Pascal Dupraz l'avait un peu mis à la cave, le jeune stoppeur reste un élément très coté des Verts du fait de son statut d'international A guinéen (12 capes). S'il n'est clairement pas un premier choix, Saïdou Sow figure notamment dans la short-list du Milan AC. Liverpool l'a aussi supervisé. De là à faire une offre supérieure à 5 M€ ? Une chose est certaine : avec la relégation et sa dernière saison pourrie par les blessures, il sera difficile de faire une vente à la Saliba et à la Fofana le concernant...

Harold Moukoudi (défenseur, 24 ans)

Fin de contrat : 2023

Valeur Transfermarkt / CIES : 4 M€ / 4-7 M€

Souvent cité parmi les valeurs marchandes du club depuis son arrivée libre en provenance du Havre, l'international camerounais n'a jamais eu l'offre attendue pour quitter les Verts. Après une saison cataclysmique le concernant (26 apparitions, 0 victoire!) et un an de la fin de son contrat, on imagine mal l'ex pépite du HAC trouver ce fameux club anglais pour lequel il aurait le profil ... Sauf si d'aventure Jonathan Woodgate, son ancien entraîneur à Middlesbrough venait à rebondir à nouveau en Championship. Une chose est certaine : son profil ne colle pas vraiment aux idées de jeu de Laurent Batlles.

Mickaël Nadé (défenseur, 23 ans)

Fin de contrat : 2024

Valeur Transfermarkt / CIES : 2,5 M€ / 4-7 M€

De tous les centraux stéphanois, il est sans doute l'un des rares à avoir surnagé par rapport aux autres. S'il peut très bien démarrer la saison aux côtés des expérimentés Giraudon et Briançon, le natif de Sarcelles – qui a quand même vu sa cote grimper – pourrait être transféré en cas d'offre intéressante (aux alentours de 5 M€). Si le SCO Angers n'est plus sur les rangs pour le récupérer, Nottingham Forest, promu en Premier League, est une piste.

Lucas Gourna-Douath (milieu, 18 ans)

Fin de contrat : 2025

Valeur Transfermarkt / CIES : 10 M€ / 7-10 M€

Autant parce que le jeu prôné par Laurent Batlles n'impose qu'un seul milieu défensif que parce que l'ASSE est dans la nécessité de réaliser une belle vente, l'un des deux « 6 » estampillé L'Etrat va partir. S'il fallait miser sur un seul transfert supérieur à 10 M€ cet été, c'est sur le Pogba du Forez qu'on miserait. Même s'il n'a pas réalisé une saison inoubliable, Lucas Gourna-Douath peut se targuer d'une expérience rare pour son âge (65 matchs en pro à même pas 19 ans). L'Atalanta Bergame le suit en Italie, le RB Leipzig en Allemagne. Aucune offre n'est tombée pour l'instant.

Mahdi Camara (milieu, 23 ans)

Fin de contrat : 2024

Valeur Transfermarkt / CIES : 6 M€ / 7-10 M€

Capitaine sous Claude Puel, toujours titulaire indiscutable sous Pascal Dupraz, le milieu originaire de Martigues a beaucoup joué et été observé ces dernières saisons dans le Forez. Dans le viseur de clubs de Premier League prêts à mettre 10 M€ il y a un an (alors que les Verts en réclamaient alors 15!), Camara sera transféré pour moins s'il trouve un rebond cet été. Les effets mécaniques de la relégation en L2 à laquelle il a quand même activement participé (35 matchs l'an passé).

Zaydou Youssouf (milieu, 22 ans)

Fin de contrat : 2023

Valeur Transfermarkt / CIES : 4 M€ / 2-4 M€

Son enfant ayant fait une détresse respiratoire le soir des évènements du 29 mai à Geoffroy-Guichard, le « Zayd » fait partie des joueurs qui ont été le plus secoué lors de l'attaque de la tribune Pierre-Faurand pas les Ultras. Aujourd'hui, le milieu de terrain est plus proche d'un départ que d'une prolongation mais ça ne se bouscule pas pour le relancer. Son nom a brièvement circulé aux Girondins de Bordeaux, son club formateur, sans que ce ne soit pas réellement fondé...

Yvan Neyou (milieu, 25 ans)

Fin de contrat : 2024

Valeur Transfermarkt / CIES : 3 M€ / 2-4 M€

Belle surprise de Claude Puel à son arrivée en provenance de la réserve de Braga il y a deux ans, le Camerounais n'a malheureusement pas confirmé ses bonnes dispositions cette saison gêné par des soucis physiques récurrents (16 apparitions seulement) et remplaçant sous Pascal Dupraz quand il était apte. Malgré tout, Yvan Neyou garde la cote puisque, selon Foot Mercato, Montpellier, le SCO Angers et Antwerp (D1 belge) sont prêts à l'accueillir... Mais pour un montant modeste (inférieur à 3 M€).

Adil Aouchiche (milieu offensif, 19 ans)

Fin de contrat : 2023

Valeur Transfermarkt / CIES : 6 M€ / 2-4 M€

L'ancienne pépite du PSG est un cas particulier à l'ASSE puisque son salaire - le dernier largement au dessus de 100 000€ (190 000€ par mois selon les estimations de L'Equipe) – en fait un joueur impossible à conserver pour les Verts. Encore plus à un an de la fin de son contrat et avec ses prestations mitigés avec le maillot vert. Heureusement pour le club ligérien, le natif du Blanc-Mesnil a été performant au tournoi de Toulon avec l'équipe de France U20 (2 buts, dans l'équipe-type de la compétition). Des prestations qui lui ont permis de se rappeler aux bons souvenirs des recruteurs, le Milan AC en tête. Si Aouchiche n'est pas encore officiellement partant, Saint-Etienne est bel et bien vendeur.

Denis Bouanga (ailier, 27 ans)

Fin de contrat : 2023

Valeur Transfermarkt / CIES : 8 M€ / 4-7 M€

En voulant être trop gourmand à réclamer 15 M€ pour ses services l'an passé, l'ASSE a eu tout faux avec le Gabonais. Certes précieux en fin de saison dernière, l'ancien Nîmois est arrivé à un an du terme de son bail, sans perspectives de prolongation, et les Verts ne pourront pas vraiment faire la fine bouche à partir d'offres avoisinant les 5 M€. Une ribambelle de clubs français (Lille, Nice, Montpellier, Nantes, Rennes) et étrangers (Celta Vigo, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Francfort) sont prêts à se lancer sur le dossier.

Focus sur les joueurs bankables de l'ASSE Si le plan dégraissage de l'ASSE est passé par le départ libre des joueurs en prêt et des gros salaires, les Verts ont aussi prévu de réaliser quelques ventes des joueurs sous contrat pour amortir les effets de cette descente en Ligue 2. Si tous ne partiront pas, ils sont 11 valeurs marchandes à l'écoute des offres. Zoom au cas par cas.

Alexandre Corboz

Rédacteur

