ASSE - Mercato : les deux premiers départs de l'été déjà connus ?

Prêtés cette saison respectivement au Paris FC et à Leganés par l'ASSE, Yvann Maçon et Yvan Neyou devraient, en théorie, faire leur retour dans le Forez cet été puisqu'aucune option d'achat n'a été incluse dans leur prêt.

L'ASSE a pris sa décision pour l'avenir de Maçon et Neyou !

Mais en réalité, les deux joueurs ne devraient pas revenir à Saint-Étienne cet été. Et pour cause, selon les informations du site de supporters des Verts, Envertetcontretous, les dirigeants stéphanois voudraient se débarrasser du latéral droit français et du milieu de terrain camerounais.

Concernant Yvann Maçon, qui s'est fermé la porte à un retour à l'ASSE avec sa sortie médiatique peu après l'officialisation de son prêt dans la capitale, il pourrait poursuivre au Paris FC. Des discussions seraient en cours. Quant à Yvan Neyou, il ne devrait pas être retenu en cas d'offre intéressante.

Fabien Chorlet

Rédacteur