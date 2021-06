ASSE - Mercato : les deux priorités estivales de Puel sont connues

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

L’ASSE ne devrait pas avoir trop de soucis devant la DNCG. Comme déjà évoqué, le club forézien affiche des finances saines et devrait passer sans encombre son grand oral prévu en visio-conférence. Ensuite, il sera alors temps de penser au mercato et à plus long terme à la vente du club.

Au sujet du premier volet, L’Équipe fait savoir dans son édition du jour que le club forézien va devoir trouver de l'argent frais d'ici à juin 2022, où tous les gros salaires de son vestiaire arriveront en fin de contrat. La stratégie des dirigeants stéphanois pour parvenir à leurs fins ?

Vendre les (rares) joueurs « rentables » (Mahdi Camara, Gourna, Moukoudi, Neyou) et/ou se débarrasser des derniers gros salaires. « En contrepartie, Puel obtiendrait un nouveau défenseur central et un attaquant... libre et à 90 000€ brut mensuels », glisse le quotidien sportif... comme pour mieux mettre exergue les deux priorités de Claude Puel au mercato.

