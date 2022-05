ASSE - Mercato : les deux tiers de l'effectif de Dupraz sur le départ !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Que l'ASSE sauve sa peau en Ligue 1 à l'issue d'un barrage le 29 mai ou qu'il soit relégué en Ligue 2 ce samedi soir à Nantes, il y aura de grands bouleversements dans le Forez cet été. Dans son édition du jour, L'Equipe fait le point sur un Mercato qui s'annonce agité dans le sens des départs.

Près de 20 départs envisagés cet été

En plus des fins des contrats et fins de prêt qui représentent 14 des 29 joueurs professionnels de l'effectif, plusieurs autres départs sont aussi prévus pour mettre du beurre dans les épinards. Cela concerne des éléments comme Zaydou Youssouf, Adil Aouchiche et Harold Moukoudi ainsi que les actifs créés par Claude Puel (Lucas Gourna-Douath, Saïdou Sow, Mahdi Camara).

Denis Bouanga vers Vigo, Falaye Sacko toujours vert ?

Denis Bouanga est aussi concerné par ce coup de balai, le quoditien sportif annonçant un regain d'intérêt émanant de Liga et plus précisément des galiciens du Celta Vigo. Son prix dépendra sans doute du maintien ou non des Verts. Dans ce marasme, il y a quand même une bonne nouvelle : l'ASSE se battra pour conserver Falaye Sacko, prêté par le Vitoria Guimarães (D1 portugaise) mais qui pourrait rester en cas de maintien.

Alexandre Corboz

Rédacteur