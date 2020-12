ASSE - Mercato : les dirigeants dépassés par les attentes de Puel ?

Claude Puel ne fait pas l’unanimité mais ce n’est pas son problème. Cela ne l’a jamais vraiment été et pas seulement à l’ASSE. Joueur de devoir et de convictions, le Castrais a transposé ses qualités sur le banc de touche et a lancé un projet de refonte chez les Verts. Les résultats sont en dents de scie mais Puel continue de tenir le cap avec quelques modifications de sa philosophie.

« Au début de saison, on est parti sur un effectif, remarque Patrick Revelli sur les ondes de France Bleu. Aujourd'hui on s'aperçoit que l'effectif en question n'était peut-être pas à la hauteur. La réflexion a donc dû se faire au niveau du staff. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on s'appuie un peu plus sur de l'expérience. »

« Si les dirigeants n'ont plus les moyens financiers... »

Ce même Revelli fait aussi le topo sur Puel et semble penser que les limites de son projet pourrait se heurter à la marge de manoeuvre étroite des dirigeants de l’ASSE au mercato. « Cela faisait longtemps qu'on n'était pas allé chercher un entraîneur du niveau de Claude Puel. Il faut le laisser travailler, a-t-il ajouté. C’est un manager dans l'âme, il faut le laisser faire. Après, il faut aussi lui donner les moyens financiers. Si les dirigeants n'ont plus les moyens financiers de pouvoir donner un effectif adéquat à Puel, il faudrait peut-être qu'ils pensent à passer la main. »