ASSE - Mercato : les dirigeants des Verts ont revu leurs plans pour Mangala !

Le dossier Eliaquim Mangala traîne en longueur et cela n’est jamais vraiment bon signe. Malgré ce retard, les dirigeants de l’ASSE restent optimistes pour un dénouement positif. La preuve : le défenseur central se trouve actuellement à Saint-Étienne et a enchaîné hier soir dans le plus grand secret les tours de terrain à l'Étrat.

Mangala passera sa visite médicale dans la matinée pour une annonce officielle dans la soirée, sauf contretemps. « Fort de la jurisprudence Joris Gnagnon, les dirigeants ne veulent plus prendre le moindre risque, assure L’Équipe. Ils veulent que Mangala passe une dernière série de tests médicaux et physiques ce matin avant de lui offrir un contrat de six mois. » Cette prudence ne permettra donc pas à Mangala de disputer le derby contre l’OL vendredi en lancement de la 22e journée de L1 (21h).

Ce contretemps ne contrarie finalement pas les dirigeants stéphanois. Gravement blessé à un genou il y a trois ans, Mangala a joué une vingtaine de matches depuis et plus aucun dans son intégralité depuis un an. Étant donné qu’il ne sera également pas qualifié pour le match en retard de la 20e journée à disputer à Angers mercredi, il devrait débuter sous le maillot de l’ASSE le dimanche 30 janvier en 8es de finale de Coupe de France à Bergerac.

