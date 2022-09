ASSE - Mercato : les dirigeants ont pris une décision forte qui va remplir Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

La saison de l’ASSE est enfin lancée. Sur le plan sportif, les Verts sont sortis de la zone rouge après avoir battu les Girondins de Bordeaux, samedi à Geoffroy-Guichard lors de la 8e journée de Ligue 2 (2-0). En coulisses, le club se renforce. Alors qu’un nouvel élément devrait prochainement venir renforcer la cellule recrutement, le nouveau directeur de la sûreté et de la sécurité du club forézien arrivera le 1er octobre, date de la réception du GF38 et du retour des supporters à Geoffroy-Guichard.

Au niveau de l’effectif, les dirigeants on également pris une décision forte : ne plus recruter de mercenaires. « Le volet humain du recrutement, c’est mon domaine. Je vérifie différentes choses, on se renseigne. Le curseur est poussé au maximum, assure Samuel Rustem dans Le Progrès. Est-ce que le joueur a rencontré des problèmes de moralité ? A-t-il fait l’objet d’un scandale ? On regarde si le joueur est structuré familialement, s’il peut vriller, ce qui représente bien sûr un risque. »

Le directeur général adjoint de l'ASSE délégué aux activités sportives poursuit : « Le processus RH est moindre pour recruter des footballeurs à plusieurs millions d’euros que pour intégrer certaines entreprises. On a assez souffert de la venue de joueurs qui n’étaient pas sûrs d’être au bon endroit. On a vu ce que ça a donné. Là, il fallait vraiment qu’on sente que ce n’était pas des mercenaires, qu’ils étaient là pour le projet sportif, que ce n’était pas juste un projet financier. »