ASSE – Mercato : les exigences de Krasso pour prolonger sont connues !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Comme révélé dans les colonnes de But ! Saint-Etienne cette semaine, Jean-Philippe Krasso (25 ans) a bel et bien refusé une offre de prolongation de contrat qui aurait pu lui permettre de tripler son salaire en passant de 17 000€ brut par mois à 45 000€ brut par mois (deuxième salaire du vestiaire ex-aequo avec Anthony Briançon).

S'il est encore prêt à continuer sa carrière avec les Verts malgré des intérêts en L1 et à l'étranger, « Jipé » Krasso a quand même quelques exigences comme le révèle le site Africa Foot United : il souhaite voir son contrat indexé sur celui du plus gros salaire du club Gaëtan Charbonnier, pour qui l'ASSE a offert 100 000€ brut par mois en plus de bonus et de grosses primes.

L'ASSE n'a pas les moyens d'offrir 100 000€ à Krasso

Un montant exceptionnel sur lequel l'AS Saint-Etienne ne devrait pas pouvoir s'indexer dans sa configuration salariale 2023-24, vu les dépenses engagées cet hiver pour sauver le club de la relégation en National 1. En effet, même concernant « Charbo », l'accord autour de son contrat est dégraissif et prévoit une baisse de près de 50% de ses émoluments à compter de l'an prochain...