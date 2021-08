ASSE - Mercato : les Girondins vont vraiment mettre la main sur une piste de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lorsque la rumeur d'un intérêt de l'AS Saint-Etienne et des Girondins de Bordeaux pour Mohamed Bayo a commencé à filtrer dans la presse, le Clermont-Foot a immédiatement fermé la porte. Ce qui a incité les Verts, qui n'ont de toute façon pas les moyens de jouer la surenchère à passer à autre chose. Mais vu ce qui est en train de se passer, on peut penser que Claude Puel aurait été inspiré de continuer à draguer l'attaquant guinéen…

En effet, selon Foot Mercato, le meilleur buteur de L2 la saison passée (22 réalisations) serait convaincu par le projet de Gérard Lopez au FCGB et souhaiterait y être transféré ! Pourtant, les dirigeants auvergnats n'y croyaient pas du tout et pensaient même qu'il s'agissait de déstabilisation puisque les deux clubs s'affronteront ce week-end pour la 1ère journée de L1. Finalement, Bordeaux pourrait mettre la main sur un buteur jeune et prometteur, qui correspond parfaitement au portrait robot dressé par Claude Puel pour l'un des deux postes qu'il souhaite renforcer cet été !

Le meilleur buteur de Ligue 2 avec Clermont la saison passée veut rejoindre Bordeaux https://t.co/G4taoVUBBb — Foot Mercato (@footmercato) August 3, 2021