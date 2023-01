ASSE - Mercato : les noms des 6 prochains partants connus ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE n'a plus de temps à perdre. Au rayon des transferts, l’effectif doit être allégé pour recruter encore plus d’ici à la fin du mercato hivernal. « Des départs ? On s'est posé la question, on voulait d'abord faire venir des joueurs. Le mercato est encore long, on verra s'il y a des possibilités de sorties, a expliqué Loïc Perrin hier en conférence de presse. Au rayon des arrivées, on étudie toujours des opportunités. On regarde en fonction du marché, si on voit quelque chose qui pourrait renforcer l'équipe. »

On l’a donc compris, la porte de sortie de l'ASSE est grande ouverte pour plusieurs joueurs. Dans son édition du jour, Le Progrès donne leurs noms : Étienne Green, Saïdou Sow, Sergi Palencia, Gabriel Silva et Charles Abi. Si les deux derniers ne s’entraînent même plus avec le groupe professionnel, le cas de Nadé est particulier.

Le défenseur central (23 ans) serait en effet surveillé du côté de la Russie, de la Turquie et des États-Unis. En novembre, le quotidien régional rappelle que l’ASSE avait d’ailleurs refusé une offre de Charlotte, en MLS. La porte pourrait donc s’ouvrir pour lui d’ici à la fin du mercato.