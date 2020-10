ASSE – Mercato : les plans de Puel déjà contrariés pour sa dernière recrue ?

Hier encore, la tendance semblait assez nette chez les Verts. Malgré le départ de Wesley Fofana, l'ASSE n'était pas forcément censée recruter un défenseur central, misant notamment sur le jeune Saidou Sow pour prendre de l'épaisseur.

Toutefois, et malgré la belle entrée en jeu de Sow sur la pelouse du RC Lens hier, le compte Sainté Inside a laissé filtrer une opportunité qui existerait en Allemagne. Panayiotis Retsos, défenseur international grec de 22 ans qui appartient au Bayer Leverkusen, serait dans les petits papiers stéphanois dans le cadre d'un prêt.

Seulement, Claude Puel n'est visiblement pas à l'abri de la concurrence. Dans cette dernière ligne droite du Mercato, nombreux sont les clubs à l'affût d'une bonne opportunité et le PSV Eindhoven, d'après les médias grecs, seraient aussi sur le coup pour tenter d'attirer Retsos. Les Verts ont un peu plus d'une journée pour se montrer convaincants.

UPDATE: Second club interested in signing Panagiotis Retsos is Dutch club #PSV, to replace Timo Baumgartl who is reportedly off to Fulham#ASSE & PSV are competing for the young defender's signature before deadline day. #MercatoASSE https://t.co/ewGldJ7ZVf