ASSE - Mercato : les premiers mots de Wadji, Pétrot et Monconduit

Ibrahima Wadji : "Je suis très heureux de rejoindre la France et plus particulièrement un club comme l'AS Saint-Étienne. Je vais tout donner pour nous permettre d'atteindre nos objectifs collectifs. Je me sens déjà bien, prêt à porter le maillot stéphanois."

Léo Pétrot : "L'ASSE est mon club de cœur, je suis très heureux d'être ici. Je vais découvrir la Ligue 2 BKT, un nouveau championnat pour moi. Maintenant, peu importe la division, mon envie est d'aider le club à atteindre ses objectifs. J'ai aussi hâte de retrouver les supporters et qu'on réalise, tous ensemble, une belle saison."

Thomas Monconduit : "Je suis très content de m'engager avec l'AS Saint-Étienne, un club mythique du football français. J'ai hâte de commencer sur les terrains. Je sais que les supporters rongent actuellement leur frein. Je suis impatient de les retrouver pour vivre une belle saison, tous ensemble."