ASSE - Mercato : les premiers mots de Bernardoni et Thioub

L'AS Saint-Etienne a enregistré ce mercredi les arrivées de Paul Bernardoni et Sada Thioub. Les deux joueurs du SCO d'Angers se sont engagés avec les Verts sous la forme d'un prêt de six mois. Voici leurs premiers mots.

Paul Bernardoni : "Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE et prêt à relever cette mission. Dès que l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité. Les mots du coach ont été importants pour moi aussi. Je suis prêt à affronter les défis qui nous attendent. On a la chance de ne pas jouer ce week-end. On va avoir le temps de s'acclimater pour très bien démarrer. L'ASSE est un club énorme, qui représente énormément. Pour le fan de foot que je suis, c'est beau."

Sada Thioub : "Je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne. J'ai hâte de débuter sur les terrains très bientôt et d'aider l'ASSE à obtenir son maintien. C'est mon objectif et pour l'atteindre, il faudra que je montre mes qualités après une période particulière sur le plan personnel."

1 + 1 + 1... Ensemble pour le maintien 👊💚 pic.twitter.com/YzZ5nTTCNY — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 5, 2022