ASSE - Mercato : les premiers mots de Crivelli et Sacko

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après avoir recruté Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Eliaquim Mangala, l'AS Saint-Etienne a clôturé son mercato hivernal en enregistrant les arrivées d'Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Les deux dernières recrues hivernales des Verts ont été présentés ce jeudi devant la presse.

Crivelli : "Je viens pour me relancer, jouer et marquer"

Enzo Crivelli Credit Photo - Icon Sport

Son arrivée

"Saint-Etienne est un grand club, et c'est un beau challenge pour moi. J'enchaînais les pépins, mais j'ai confiance en moi. Je viens pour me relancer, jouer et marquer."

La date de ses débuts

"Montpellier, ce sera juste, l'objectif c'est Clermont."

Son passage en Turquie

"L'expérience en Turquie a été très enrichissante avec la Ligue Europa, la LDC et un titre de champion, même si ça s'est mal passé en deuxième saison."

Ses retrouvailles avec Khazri et Bernardoni

"On a joué ensemble à Bordeaux avec Wahbi Khazri, j'espère que les automatismes seront là. J'arrive dans un bon groupe, où je connais Paul Bernardoni également."

🎙 Enzo Crivelli : "J'arrive ici pour me relancer, jouer et marquer pour un grand club. Mon expérience en Turquie a été enrichissante. Je reviens en @Ligue1UberEats, j'en suis content." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 3, 2022

Sacko : C'est une grande étape dans ma carrière"

Falaye Sacko (à gauche) Credit Photo - Icon Sport

Son choix de rejoindre l'ASSE

"J'ai fait six ans au Portugal, il y a déjà trois ans, le club me voulait. On va tout donner maintenant pour maintenir le club. On a parlé avec Fousseni Diawara qui m'a beaucoup conseillé. C'est une grande étape dans ma carrière. Pour moi, le classement n'a rien changé. C'est un grand club qu'il soit premier ou mal positionné. J'ai choisi un challenge et c'est un club qui m'a fait rêver. Des Maliens comme Salif Keïta sont passés ici."

Ses qualités

"Mes qualités sont le mental, la technique et la vitesse."

Son poste de prédilection

"Je suis polyvalent. Là où le coach me met, je fais le travail. Le sélectionneur du Mali m'a même fait jouer en 6."

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LE MAINTIEN POUR OUBLIER !

Humiliés en Coupe de France les Verts doivent maintenant sauver ce qui peut encore l'être : le maintien en L1 !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/5SGuRg0v6H — But! Saint-Étienne (@ButASSE) February 1, 2022