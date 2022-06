ASSE - Mercato : Khazri justifie son départ des Verts et son choix Montpellier

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Après quatre ans et demi passés à l'AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri a quitté le club du Forez pour rejoindre librement Montpellier. L'attaquant tunisien continue donc son aventure avec la Ligue 1.

"J'avais besoin d'un nouveau challenge"

Sur le site officiel du MHSC, Wahbi Khazri a livré ses premiers mots en tant que joueur de Montpellier, révélant qu'il avait besoin d'un autre challenge que l'ASSE. "Je suis très content d'être ici. C'est un nouveau challenge. Je pense que j'en avais besoin et j'espère maintenant aider le club à grandir, à atteindre ses objectifs et donner le meilleur de moi-même. J'espère prendre du plaisir, en procurer aux gens qui aiment ce club et que nous vivrons une belle aventure tous ensemble."

🎥 Les premiers mots de 𝑾𝒂𝒉𝒃𝒊 𝑲𝒉𝒂𝒛𝒓𝒊

💬 "𝐷𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑖-𝑚𝑒̂𝑚𝑒..." pic.twitter.com/npuW1vnfDr — MHSC (@MontpellierHSC) June 27, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur