ASSE - Mercato : les problèmes économiques plombent une nouvelle piste en attaque

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

S'il y a une chose que la campagne de matches amicaux de l'ASSE a mis en lumière, c'est la nécessité de recruter un attaquant. Claude Puel en a bien conscience, qui a érigé le renforcement de ce poste en priorité, à égalité avec celui de défenseur central. Mais pour ce dernier, il pourrait faire appel à Mickaël Nadé, formé au club, prêté la saison passée à Quevilly et plutôt bon cet été. En revanche, pour celui de buteur, va absolument falloir recruter, Abi et Krasso ayant montré leurs limites, Bouanga et Hamouma étant plutôt des ailiers et Khazri aimant décrocher.

Une piste a émergé du côté de la Belgique en la personne de Yuma Suzuki. Ce Japonais de 25 ans sort d'une saison à 17 buts et 4 passes décisives en 34 matches de championnat. L'ASSE, comme Anderlecht, le Hertha Berlin et des clubs des émirats, serait sur les rangs pour le recruter. Le souci, c'est que selon le quotidien belge La Capitale, Anderlecht a déjà formulé une offre de 4 M€, rejetée par Saint-Trond. Les Mauves ont l'intention de surenchérir, si bien que Suzuki devrait y être transféré. Pour les Verts, 4 M€, c'est déjà presque la limite maximale en terme d'indemnité…

🇯🇵 L'#ASSE s'intéresse à l'attaquant japonais Yuma #Suzuki (17 buts en 34 matchs la saison dernière).



Ce joueur de 25 ans évoluant à Saint-Trond en Belgique semble néanmoins plus proche d'Anderlecht. Affaire à suivre!



Via https://t.co/etOkImzl2x lu sur @poteauxcarres. pic.twitter.com/LI7n5kgyNQ — Sainté Inside (@SainteInside) August 3, 2021