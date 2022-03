ASSE - Mercato : les prolongations de Khazri et Boudebouz font débat chez les Verts

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

« Même si l'ASSE sort de plusieurs saisons compliquées, je pense que ce serait une erreur de rafraîchir à 100% l'effectif. Beaucoup de joueurs partiront de toute façon, il faudrait quand même que le futur coach des Verts – si ce n'est plus Pascal Dupraz – puisse s'appuyer sur quelques certitudes, sur quelques éléments ayant connu la galère pour entraîner les nouveaux à ne pas sombrer en cas de débuts difficiles... Tant qu'à faire, il faudra éviter de se positionner trop tard pour ne pas revivre l'épisode Hamouma de l'été dernier.

Si je ne garderais probablement pas les deux et - surtout pas - au même niveau de salaire qu'actuellement, j'irais quand même vers une proposition revue à la baisse pour au moins Wahbi Khazri. Pour Ryad Boudebouz, je pense qu'il y aura sur le marché des susceptibles de le remplacer (Rémy Cabella par exemple, s'il est toujours sans club) mais j'ai lu avec attention que l'Algérien laissait la porte ouverte à l'ASSE. Je ne lui fermerais pas complètement au nez.

On le sait : Saint-Etienne perdra Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Arnaud Nordin et Romain Hamouma en plus de ses sept mercenaires de l'hiver (Bernardoni, Mangala, Gnagnon, Sacko, Thioub, Sako, Crivelli). Cela fait une vague importante de départs pour ne pas rajouter ceux, libres, des deux meilleurs joueurs de l'équipe. Essayons au moins d'en garder un des deux. Le plus raisonnables au niveau de ses prétentions salariales... »

Alexandre CORBOZ

Non, il faut tourner la page

« Je ne suis pas vraiment favorable à une prolongation de Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz. Le Tunisien et l'Algérien sont les deux plus gros salaires du club et à leur hauteur de rémunération, je trouve leur apport depuis qu'ils sont à l'ASSE assez mitigé, voire même plutôt décevant pour Boudebouz malgré quelques fulgurances, même si j'ai souvent montré du doigt dans ses lignes le traitement que lui avait réservé Claude Puel.

Quasiment tous les cadres de l'équipe arrivent en fin de contrat et on a vu sous l'ère Puel combien il était dangereux de manquer de joueurs d'expérience, mais je ne vois ni en Boudebouz ni en Khazri des joueurs d'avenir pour l'ASSE. Y compris s'ils baissaient leurs salaires. Quitte à « faire du neuf avec du vieux », je préférerais par exemple voir les dirigeants proposer un contrat à un joueur comme Rémy Cabella. L'ancien montpelliérain a plus d'influence, je trouve, dans le jeu, et un vrai rayonnement dans le vestiaire. Il avait fait briller l'équipe, le maillot vert alors que Khazri et Boudebouz ont quand même plus de mal à lui redonner de l'éclat même si les buts du Tunisien ont pesé lourd il y a un an dans la course au maintien. Je préférerais que l'ASSE passe à autre chose, qu'elles s'en remettent à d'autres joueurs, sans dénigrer les qualités de Wahbi et Ryad, dont on peut apprécier l'investissement. »

Laurent HESS

Laurent HESS

