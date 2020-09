ASSE - Mercato : les révélations détonantes sur le transfert de Fofana

Zapping But! Football Club ASSE, FC Nantes, RC Lens : les joueurs les plus capés en sélection par club

Le transfert de Wesley Fofana n’est pas encore officiel mais c’est tout comme. Mardi, l’ASSE a publié un communiqué dans lequel elle affirme s’être déjà mise d’accord avec Leicester sur les contours de son départ. Reste au défenseur central à passer sa visite, probablement aujourd’hui et en Allemagne pour gagner du temps. L’officialisation de son départ pourrait ainsi intervenir vendredi.

Une plus-value à la revente pas égale à 20% ?

En attendant le dénouement de ce feuilleton à rebondissements, Manu Lonjon a distillé quelques informations croustillantes. Notamment sur le montant précis de l’opération. « C’était une offre irrefusable par rapport à la santé financière du club. Selon mes informations, ça se rapproche plus des 40 millions que des 35 M sans compter les bonus. Avec en plus un joueur de Leicester qui pourrait arriver même si cela reste au conditionnel, a-t-il glissé sur Twitch. On me dit aussi qu’il y a un pourcentage à la revente qui n’est pas de 20%. Ça pourrait donc quand même valoir trois fois Zouma ou Aubameyang, c’est énorme ! »

Un mandat préparé dès la prolongation de Fofana !

Le spécialiste des transferts a ajouté que l’ASSE avait déjà préparé le mandat pour un départ de Fofana lors de sa prolongation au printemps dernier, preuve que les Verts comptaient déjà le vendre cet été. Autre indice : les dirigeants stéphanois auraient commencé à anticiper son départ et creusé différentes pistes depuis la fin de la semaine dernière. Plusieurs noms sont déjà d’ailleurs sortis dans la presse. L’Équipe croit enfin savoir que le club ligérien ne disposerait que d’une enveloppe de 6 à 7 M€ pour recruter un axial jeune et rapide.