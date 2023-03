ASSE - Mercato : les six cas sensibles que le maintien pourrait débloquer

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Jean-Philippe Krasso

En fin de contrat en juin, le meilleur buteur de l'ASSE (13 réalisations) est bien évidemment le cas le plus sensible. Fin février, l'Ivoirien n'excluait pas de prolonger ni de partir. Il faut dire que les discussions autour de son nouveau contrat sont au point mort depuis plusieurs semaines maintenant. « Jipé » et son entourage n'ont pas été satisfait de l'offre stéphanoise très loin de ce qui a notamment été offert à Gaëtan Charbonnier pour sa venue. Le dossier s'annonce compliqué. Rappelons qu'aujourd'hui, l'ancien Ajaccien ne touche « que » 17 000€ par mois à Saint-Etienne. Une misère pour les nombreux clubs qui l'ont déjà sollicité...

Niels Nkounkou

Prêté pour six mois avec option d'achat, Niels Nkounkou ne sait pas encore s'il retournera ou non chez les Toffees en fin de saison. Lié à Everton jusqu'en juin 2024, l'ancien joueur de l'OM se verrait bien poser son baluchon dans le Forez mais, tant que le maintien n'est pas acquis (et même si ses performances sont plus que satisfaisantes !), l'ASSE ne prendra pas le risque de recruter pour la saison 2023-24. Dans les scénarios les plus favorables, ce dossier pourrait être étudié dans le courant du mois d'avril...

Mathieu Cafaro

Prêté par le Standard de Liège, l'ancien Rémois dispose d'une option d'achat qui ne sera discuté qu'en cas de maintien. S'il a soufflé le chaud et le froid depuis son arrivée, l'ailier de 25 ans est quand même très régulièrement utilisé par Laurent Batlles, lui qui a marqué des buts précieux cette saison (3 réalisations décisives contre QRM, Laval et Annecy pour 5 points gagnés). L'ASSE n'exclut pas de le conserver. A condition bien sûr que le physique suive...

Gaëtan Charbonnier

Pour l'attaquant de 34 ans, la donne est simple : un maintien en Ligue 2 déclenchera automatiquement la levée de son nouveau contrat (+2 ans jusqu'en juin 2025) et ce même si une grave blessure (rupture du ligament croisé) a ruiné la fin de saison du natif de Saint-Mandé. Finalement, il s'agit du dossier le plus simple.

Abdul Kader Bamba

Prêté sans option d'achat par Nantes, l'ailier est parti pour retourner sur les bords de l'Erdre sitôt la saison terminée. Néanmoins, si les blessures le laissent tranquille et qu'il confirme ses débuts réussis chez les Verts, il est possible que l'ASSE discute avec les Canaris de la possibilité de le conserver. Cela dépendra aussi du choix du coach nantais. Si Antoine Kombouaré, qui est en fin de contrat en juin, prolonge à Nantes, la situation de Kader Bamba n'ira pas en s'améliorant dans les Cités des Ducs. Une ouverture sera alors possible...

Mateo Pavlovic

Le Croate était clairement un « panic-buy » de fin de Mercato lié à la blessure spectaculaire d'Anthony Briançon et le fait que Laurent Batlles n'a pas encore fait appel à lui après plus d'un mois (préférant même prendre Jimmy Giraudon dans le groupe à sa place) laisse à penser que l'ancien Angevin n'ira pas plus loin à l'ASSE et retourner à Rijeka. Là aussi, il n'y a pas d'option d'achat.