ASSE - Mercato : les Verts activent deux nouvelles pistes dont un ancien de l'OM

Avec la blessure de Stéphane Diarra, absent jusqu'à la fin de la saison, les dirigeants de l'AS Saint-Étienne voudraient désormais recruter deux ailiers d'ici la fin du mercato hivernal.

Marley Aké dans le viseur des Verts ?

Mais alors que la piste menant à l'ailier gauche d'Augsbourg, Nathanaël Mbuku, est au point mort, comme nous vous l'avons annoncé ce lundi, les dirigeants stéphanois auraient activés deux nouvelles pistes offensives, d'après le compte Twitter @ASSE_1933, toujours bien informé sur l'actualité des Verts et surtout les transferts. Elles mèneraient à Marley Aké, actuellement prêté à l'Udinese par la Juventus Turin et passé par l'Olympique de Marseille entre 2018 et 2021, et à Imad Faraj, qui évolue actuellement à Chypre à l'AEK Larnaca et formé au LOSC.

Comme dit hier soir a certains d'entre vous je suis en mesure de vous dévoiler deux nouvelles pistes qui intéresserait le club pour le poste d'ailier .

➡️Imad Faraj (AEK Larnaca et ex-LOSC)

➡️Marley Aké (preté a l'Udinese par la Juve et ex-Dijon,OM)#TeamASSE #ASSE pic.twitter.com/EELfItiCem — ASSE-FOREVER 💚 (@ASSE_1933) January 17, 2024

