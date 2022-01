ASSE - Mercato : les Verts annoncent un départ en attaque (officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

"L’AS Saint-Étienne et l’AC Ajaccio ont conclu un accord pour le prêt, sans option d’achat, de Jean-Philippe Krasso jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. L’attaquant stéphanois, qui a disputé 16 matchs cette saison, rejoint l’actuel deuxième du championnat de Ligue 2 BKT. Avec seulement un point de retard sur le leader toulousain et un match en retard, le club insulaire est plus que jamais en course pour la montée en Ligue 1 Uber Eats. L’ASSE souhaite à son attaquant de s’épanouir dans ce nouveau challenge", peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois.

