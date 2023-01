ASSE - Mercato : les Verts annoncent une recrue, Batlles tient son cador !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Et de six ! Après les arrivées de Gaëtan Charbonnier, Gautier Larsonneur, Dennis Appiah, Kader Bamba et Niels Nkounkou, l’ASSE a officialisé l’arrivée de sa sixième recrue lors de ce mercato hivernal : Lamine Fomba. Le milieu de terrain de Nîmes, qui vient fêter ses 25, ans a paraphé un contrat d’une durée de deux ans et demi. Il évoluera donc sous le maillot Vert jusqu’en juin 2025.

« J'arrive avec l'envie de tout donner pour ce maillot, a-t-il expliqué sur le site officiel des Verts. Je connais bien l'ASSE que j'ai souvent affronté en Ligue 1 et Ligue 2... C'est un club historique avec un public magnifique. La situation actuelle est compliquée mais nous avons ce qu'il faut pour nous en sortir. Il faudra répondre présent sur le terrain pour valider cela avec des succès. »

Laurent Batlles, lui, est aux anges : « Lamine a une expérience niveau Ligue 1 et Ligue. Il répond à ce qu'on recherchait à ce poste, car on avait besoin d’un joueur amenant de la densité athlétique et un gros volume de courses. Il est dans le rythme et à même de répéter les matchs. »