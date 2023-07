ASSE - Mercato : les Verts annoncent une signature (officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

"Un an après avoir paraphé son premier contrat professionnel, Ayman Aiki prolonge avec son club formateur, l'AS Saint-Étienne. Stéphanois depuis 2018, le jeune attaquant a seulement rejoint le Centre sportif Robert-Herbin en 2020. Rapidement promu avec le groupe U19 National, il enchaîne les titularisations et connaît tout aussi rapidement, malgré son jeune âge, sa première en National 3 avec le Groupe Réserve. Avec la même précocité, Ayman Aiki intègre le groupe professionnel lors de l’été 2022. Après avoir effectué l’intégralité de la préparation estivale sous les ordres de Laurent Batlles, il vit sa première en Ligue 2 BKT à l’occasion de la première journée de championnat à Dijon. Un match qui lui permet également d’inscrire le premier but de sa jeune carrière. Au total, la saison dernière, il a disputé 7 rencontres de Ligue 2 BKT. En parallèle, le natif de la région parisienne fait sa place en Équipe de France. Sacré Champion d’Europe U17 en 2022, il a pris part au Tournoi international Maurice-Revello avec le groupe tricolore en juin dernier. À 18 ans, Ayman Aiki compte déjà 18 rencontres et 5 buts avec les Bleuets. Joueur d’avenir, Ayman Aiki voit plus loin en Vert ! L’ailier est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2026", a indiqué le club du Forez dans un communiqué.

