Si l'ASSE n'a effectivement pas encore lancé l'assaut pour Ibrahim Sissoko (FC Sochaux, 27 ans) comme indiqué par Mohamed Toubache-Ter, cela ne veut pas dire pour autant que cette piste n'existe plus aux yeux de Loïc Perrin. Simplement le coordinateur sportif des Verts a tout intérêt à attendre pour des considérations purement économiques. En effet, le FC Sochaux rétrogradé en National 1, les Lionceaux pourraient être contraints de laisser filer certains joueurs si leur actionnaire chinois - le groupe Nenking – ne comble pas la dette (22 M€ selon France Bleu Belfort Montbéliard) et que la décision est entérinée par le CNOSF.

Les Verts en position d'observateur sur le dossier

En sachant qu'aujourd'hui le club doubiste réclame une indemnité de transfert et qu'il faudra en plus s'affranchir du gros salaire (70 000€/mois) touché par Sissoko à Sochaux (lequel n'a aucun intérêt à baisser ses émoluments en l'état), l'ASSE a tout intérêt à ne pas s'activer de suite et d'attendre que l'attaquant se libère de son contrat ou voit son salaire baisser du fait de la rétrogradation prononcée...

Une stratégie un peu plus « vautour », loin des habitudes ligériennes, mais qui correspond aux moyens de Saint-Etienne, lesquels sont loin d'être extensibles cet été.

Pour résumer En position d'attente dans le dossier Ibrahim Sissoko (FC Sochaux-Montbéliard), l'ASSE sait que le temps joue en sa faveur pour récupérer l'attaquant international malien qui l'avait snobé il y a un an. Le plan de Loïc Perrin.

