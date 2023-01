ASSE - Mercato : les Verts auraient recruté le nouveau Rabiot !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Ce mardi, l'AS Saint-Etienne a officialisé la signature du premier contrat professionnel du jeune milieu de terrain, Jebryl Sahraoui, qui s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec le club du Forez.

L'ancien scout des Verts, Rafik Allaf, qui a fait venir Jebryl Sahraoui à l'ASSE à l'été 2020, s'est exprimé sur le passage en professionnel de sa trouvaille. "Je suis content que Jebryl signe son premier contrat pro dans son club formateur à l’âge de 17 ans. C’est un garçon qui avait un beau potentiel et qui a fait beaucoup de progrès depuis qu’il est rentré au centre. C’est un garçon qui est sérieux, déterminé, qui a envie de réussir et ne lâche rien", a-t-il confié avant de le comparer à l'ancien joueur du PSG, Adrien Rabiot.

"De mon point de vue, le poste où il peut le mieux exploiter ses qualités au plus haut niveau, c’est numéro 6, devant la défense. C’est un garçon qui peut ressortir proprement les premiers ballons, il a une bonne lecture du jeu. Dans une équipe qui joue au football, c’est une bonne chose que les premiers ballons passent par lui. Toutes proportions gardées, il me fait penser à Adrien Rabiot. Jebryl peut jouer en 6 comme en 8, il a une bonne technique pour relancer, il est capable de dribbler et de jouer juste."