ASSE - Mercato : les Verts avaient repéré un crack qui vaut aujourd’hui 70 M€ !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Alphonso Davies (22 ans) aurait pu être Stéphanois ! C’est ce qu’a révélé Chris Mavinga hier au micro de RMC Sport. « Quand j'arrive en MLS, je donnais des noms à mon agent pour les proposer en Europe, a-t-il expliqué. Je joue contre Alphonso Davies quand il est à Vancouver. Je dis à mon agent "c'est un monstre". Il le propose à Saint-Etienne. Mon agent me rappelle et il me dit : "on ne veut pas de ce joueur car il ne vient pas d'un pays de foot." »

Poteaux carrés rappelle que Mavinga a croisé l’actuel arrière gauche du Bayern Munich entre 2017 et 2018 et que l’ASSE avait bien repéré l’international canadien... sans pouvoir aller au bout de ses idées faute d’argent.

« Début 2018, son club formateur avait fixé le prix du garçon a un montant dérisoire au vu de ses prestations actuelles : entre 4 et 6 millions d'euros, a déjà rappelé David Wantier en 2020. En juin, Saint-Etienne est le premier club français à s'intéresser concrètement à la pépite canadienne. L'ensemble de la cellule de recrutement stéphanoise a rapidement été convaincue par son potentiel mais ‘la direction du club n'a pas les moyens de débourser cette somme pour un joueur de moins de 18 ans, qui du fait de la réglementation européenne sur les mineurs, n'aurait pu arriver en Europe que l'année suivante’. »