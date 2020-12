ASSE – Mercato : les Verts déjà prêts à gonfler leur offre pour Mostafa Mohamed ?

Depuis quelques jours, l'ASSE se retrouve au centre de l'actualité du football égyptien. Et pour cause puisque le club stéphanois serait sur les rangs pour chiper au club de Zamalek un bel espoir au piste de buteur. Mostafa Mohamed, âgé de 23 ans, serait dans les plans stéphanois pour le poste de numéro 9.

Un dossier qui ne s'annonce pas simple puisque le club égyptien ne semble pas pressé de laisser partir son joueur. Mostafa Mohamed, de son côté, ferait le forcing pour tenter une aventure à l'étranger dès cet hiver.

Du côté des Verts, on semble faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté pour conclure le dossier. Après une première offre de 3,5 millions d'euros, le journaliste Nuhu Adams assure que les Verts devraient augmenter leur offre avec 1,5 million de bonus supplémentaires. De quoi se rapprocher des 5 millions d'euros réclamés par le club égyptien.

French Ligue 1 side AS Saint-Etienne will make an offer of €3.5 million (+ €1.5 million add-ons or incentives) for Zamalek SC ?￰゚ヌᆲ striker Mostafa Mohamed (23).



The White Knights want an outright €5 million fee before they can let go the highly-rated footballer. pic.twitter.com/eD60vNAVYx